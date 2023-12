Tammy Abraham non vede l’ora di tornare in campo. L’attaccante inglese ha coinvolto i suoi followers su Instagram sin dal primo momento dopo il brutto infortunio, quando condivideva i primi scatti post intervento e scriveva: “Dio posso non capire il piano in questo momento ma confido in te”. E così Tammy sta continuando a farlo anche ora che la luce in fondo al tunnel è sempre più vicina. Proprio questa mattina il numero 9 giallorosso è tornato a lavorare con il pallone e dopo l’allenamento ha condiviso il video scrivendo: “Dopo sei mesi, stiamo lavorando”, con anche l’aggiunta dell’emoji della clessidra. Il suo rientro è previsto nei primi mesi del nuovo anno.