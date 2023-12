Secondo quanto riportato da SkySport, Paulo Dybala dovrà stare fermo per dieci giorni. L’argentino non avrebbe riportato lesioni, ma salterà le sfide con lo Sheriff e la trasferta di Bologna. Così come la Joya, anche Azmoun dovrà stare fermo. L’argentino punta al rientro nel big match casalingo con il Napoli.