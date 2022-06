Tre mesi da incubo: 21 volte in campo

Corriere dello Sport (A. Ramazzotti) – Non basterà iniziare la stagione con qualche settimana di anticipo per reggere il ritmo della prossima stagione. A causa del Mondiale in Qatar, che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre, il calendario sarà fittissimo, soprattutto per Roma, Inter, Juventus, Milan, Lazio e Napoli, che oltre le 15 partite di Serie A dovranno giocare anche la fase a gironi delle coppe europee, arrivando così a 21 partite totali.

La Fiorentina potrebbe giocarne addirittura 23. Rispetto agli ultimi cinque anni si giocheranno 5 partite in più, 3 di campionato e 2 delle coppe europee. Sbagliare la preparazione potrebbe avere un peso determinante sul resto della stagione. L’attenzione alla forma fisica e atletica sarà massima ed è questo motivo che molte squadre hanno scelto di non partire per tournée all’estero.

Solo la Juventus ha strizzato l’occhio al bilancio, accettando lo stress dei lunghi viaggi. Con un calendario così fitto sarà fondamentale il turnover e in questo senso le cinque sostituzioni daranno una mano agli allenatori nella gestione delle energie. L’inizio di stagione così in salita metterà fretta anche ai dirigenti, che non potranno ridursi agli ultimi giorni di mercato per rinforzare le proprie squadre.

Le società non sanno ancora cosa faranno dal 14 novembre in poi: molte squadre saranno svuotate dalle nazionali impegnate ai mondiali, quindi bisognerà trovare soluzioni per organizzare allenamenti “competitivi”.