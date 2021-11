Tre colpi per Mou

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma si aggrappa al mercato. Le ultime partite hanno fatto scattare il campanello d’allarme. C’è bisogno di intervenire per sostenere Mourinho in questo momento di difficoltà. È vero, al mercato di riparazione mancano poco meno di due mesi, ma l’organico deve essere migliorato. Rinforzare la squadra a gennaio e accontentare Mourinho è l’obiettivo dei Friedkin per tornare in Champions.

Mourinho si aspetta interventi decisi sul mercato, conta sull’arrivo almeno di un centrocampista e di un terzino destro. Ha parlato direttamente con Dan Friedkin, che ha preso atto delle richieste dell’allenatore. La Roma così com’è rischia di fare un altro campionato come quello dell’anno scorso. Tiago Pinto è al lavoro, ha già parlato con Pietro Berardi, il nuovo Ceo che si è insediato da pochi giorni ed è già operativo.

In queste settimane che mancano all’apertura della sessione di gennaio sono tanti i giocatori che vengono offerti. Tra questi anche Marcao, un difensore centrale che la società aveva cercato in passato. Sono stati avviati anche i contatti con il Real Madrid, con il quale bisognerà discutere anche la posizione di Borja Mayoral. La Roma ha chiesto informazioni su Lucas Vazquez. Ancelotti avrebbe dato il via libera alla cessione, Mou lo apprezza molto e lo voleva già al Tottenham, può fare l’attaccante esterno ma anche il terzino.