Trattativa in chiusura con il Bologna per Shomurodov

La trattativa per il trasferimento di Eldor Shomurodov al Bologna è in fase di chiusura. Secondo quanto riporta Massimo Cecchini nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’inizio della prossima settimana potrebbe rappresentare il momento giusto per la fumata bianca. A provocare lo stallo nei giorni scorsi era stata la differenza di vedute sulla formula del trasferimento. Prestito con diritto di riscatto (l’offerta del Bologna) o prestito con obbligo (richiesta della Roma). Ci si è trovati a metà strada. I due club sembrano infatti d’accordo per chiudere il trasferimento dell’uzbeko inizialmente con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo raggiungendo determinati obiettivi di rendimento. La cifra fissata per il diritto-obbligo si aggira intorno ai 10 milioni e l’operazione potrebbe concludersi a breve.