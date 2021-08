Trabzonspor, Hamsik: “Con la Roma abbiamo dimostrato la squadra che siamo. Domani vogliamo fare del nostro meglio”

Marek Hamsik, centrocampista del Trabzonspor, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Trabzonspor. Queste le sue parole:

La gara di domani?

Il match di andata è stato duro per entrambi i team. Entrambe le squadre hanno giocato fino alla fine. La Roma ha vinto con un calcio d’angolo. Anche se abbiamo perso, i nostri tifosi ci hanno acclamato dopo la partita. La prova messa in campo con la Roma è stata una grande dimostrazione della squadra che siamo. Quando scenderemo in campo domani, volgiamo fare il meglio possibile.