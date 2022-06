Francesco Totti tra i tantissimi argomenti toccati su Sky Sport ha parlato anche di Nicolò Zaniolo. Le sue parole:

“Tempo fa parlai con lui e gli diedi qualche consiglio. Non so se lo ha recepito o no. L’ultimo pensiero spetta sempre a lui. Se dovesse rimanere a Roma deve capire l’importanza di questa maglia e onorare i tifosi. Quello che hanno fatto i tifosi quest’anno è qualcosa di diverso. Il rispetto verso i tifosi va sempre al primo posto, ma la scelta spetta a lui“.