Totti show: il docu va al festival e in tv lo interpreta Castellitto Jr

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – Ieri è stato annunciato che “Mi chiamo Francesco Totti” sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre. Il documentario vedrà il racconto dell’uomo Francesco e del calciatore Totti ed è stato tratto dal libro scritto dall’ex capitano della Roma insieme a Paolo Condò. Ha preso parte ad alcune riprese e sembra si sia emozionato in più occasioni. Un’altra serie tv, “Un Capitano“, sempre tratta dal suo libro omonimo, racconta dall’infanzia all’esplosione mondiale, con attori professionisti. Totti sarà interpretato da Castellitto Jr., nei panni di Ilary Blasi ci sarà Greta Scarano, grande curiosità per il ruolo di Luciano Spalletti, che sarà interpretato da Gianmarco Tognazzi.