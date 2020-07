Totti segna alla Lazio e vince lo scudetto del calcio a 8

La Gazzetta dello Sport – Vincere la finale contro la Lazio e conquistare lo scudetto. È successo ieri sera a Francesco Totti e al suo Sporting Club che si è imposto in rimonta per 2-1 nella finalissima contro la Lazio, ultimo atto del campionato organizzato dalla Lega Calcio a 8. La rete decisiva è stata messa a segno su punizione proprio dall’ex capitano giallorosso. “La Lazio mi porta fortuna. Meglio questo scudetto o l’Europa League della Roma? Sicuro meglio l’Europa League – le parole di Totti -. Tornare l’anno prossimo? Non so, a settembre vedremo“.