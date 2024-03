Corriere dello Sport – Francesco Totti e la Roma, un legame indissolubile, un amore che mai finirà anche se le strade si sono divise ufficialmente nel 2019. Ma ogni volta che viene interpellato, l’ex attaccante non nasconde la sua voglia di rientrare nella sua Trigoria.

“Torni alla Roma se confermano De Rossi?”. La risposta di Totti, tra ironia e desiderio, non si è fatta attendere: “Io torno prima..”. Da TV Play arrivano le parole dell’ex numera 10 giallorosso in vista di un possibile ritorno al Fulvio Bernardini. In ballo c’è il futuro di De Rossi, che fin qui sta facendo benissimo.

I tifosi, ovviamente, subito impazziti. Tanti i commenti dei romanisti che sperano e sognano di rivederlo con la divisa giallorossa, nelle vesti di dirigente: “Capitano la tua Roma ha bisogno di te! Rivederti insieme a Danielino sarebbe un sogno per tutti noi romanisti. Per favore Francesco realizzatelo insieme”.