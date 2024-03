Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Il 10 aprile 2018, dentro l’Olimpico che si stropicciava gli occhi a ogni gol, Daniele De Rossi fu protagonista di una delle pagine più belle della storia della Roma: il 3-0 in Champions League al Barcellona di Messi, Xavi e Iniesta che ribaltò l’1-4 dell’andata.

Adesso, a Brighton, non vuole rivivere da allenatore una serata simile al contrario. È per questo che, anche se si parte dal 4-0 dell’andata, vuole dalla squadra una prova di maturità: “Non possiamo chiuderci in area e aspettare la fine. Dobbiamo giocare la nostra gara, senza speculare”. Lukaku è rimasto a casa per problemi a un’anca, Dybala è tra campo e panchina: “Ma dobbiamo saper giocare anche senza di loro”.