Francesco Totti, tramite una storia sul suo account Instagram, ha voluto ringraziare la Roma Femminile per il dono ricevuto. L’ex capitano giallorosso ha avuto in regalo, la maglia firmata dalle giocatrici, con la numero 10 della Giugliano. “Grazie Roma Femminile e in bocca al lupo alle ragazze che ci rappresenteranno ai Mondiali”, questo il messaggio di ringraziamento ed in bocca al lupo, che l’ex numero 10 ha voluto dedicare alle ragazze che dal prossimo 20 luglio saranno impegnate nel Mondiale di Australia e Nuova Zelanda.