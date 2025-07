La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Cambio di maglia e soprattutto di prospettive per l’attacco della Roma, pronta a voltare pagina. Dopo la cessione di Tammy Abraham al Besiktas (prestito da 2 milioni con obbligo di riscatto a 13, più 2 di bonus), anche Eldor Shomurodov è ai saluti: l’attaccante uzbeko, pagato 17,5 milioni più 2,5 di bonus da Tiago Pinto, firmerà a breve con l’Istanbul Basaksehir, che verserà 5,7 milioni di euro nelle casse giallorosse.

A prendere il posto dell’uzbeko sarà Evan Ferguson, giovane attaccante irlandese del Brighton, valutato fino a 60 milioni solo due anni fa. Il classe 2004, figlio dell’ex calciatore Barry Ferguson, ha tutto ciò che Gasperini cerca in una punta: fisicità (1,88 m), determinazione e la fame di riscatto dopo un periodo difficile. Il prestito alla Roma potrebbe rappresentare per il Brighton una mossa per rilanciare il talento e restituirlo con nuove certezze. In parallelo, a Trigoria si valuta anche la pista Rasmus Højlund, che potrebbe arrivare con la stessa formula, rafforzando ulteriormente il reparto offensivo giallorosso. La rivoluzione in attacco è cominciata.