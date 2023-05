La Roma è impregnata a Trigoria per completare la rifinitura in vista della sfida di domani contro il Siviglia, valida per la finale di UEFA Europa League. Buone notizie per lo Special One, Paulo Dybala ha svolto la seduta con i compagni e sembrerebbe recuperato per una delle partite più importanti della storia giallorossa. L’argentino sembrerebbe aver smaltito il problema alla caviglia rimediato dopo il fallo di Palomino nella sfida di Bergamo. Oltre alla Joya, anche Spinazzola e Karsdorp sono recuperati.