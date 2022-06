Totti: “Matic ha dimostrato il suo valore in Europa. Per venire a Roma serve la mentalità giusta”

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è stato intervistato da Sky Sport ed ha parlato anche dell’acquisto di Matic. Queste le sue parole:

Su Matic e gli altri acquisti…

Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra. Ha dimostrato il suo valore in Europa, in grandi squadre, per venire a Roma serve la mentalità giusta. Per ottenere i risultati servono i grandi giocatori. La Roma vuole puntare soprattutto a tornare in Champions, anno dopo anno prendere i calciatori per rivivere certe cose. Per vincere servono i campioni.

Qualche giorno fa hai rilasciato commento su Dybala ai nostri microfoni. Pensi che la tua sincerità sia apprezzata o è qualcosa che può essere stato limitante nella tua carriera?