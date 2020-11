Totti, maledizione Covid. Anche Ilary è contagiata

Il Messaggero (U.Trani) – Sta meglio ed è quello che conta, ma anche Totti ha incrociato il Covid-19. Positivi lui ed Ilary. Lo sanno da martedì scorso quando hanno fatto il tamponi. Febbre e debolezza con mal di testa e tosse. La situazione è sotto controllo. Astintomatica lei, non lui che ha chiesto il rispetto della privacy, di non divulgare la notizia che è finita in rete ieri in tarda mattinata. Soprattutto all’inizio Francesco non ha vissuto bene la positività. Il dolore della perdita di papà Enzo è ancora lì presente, si è arreso al Coronavirus anche se fatali restano alcune patologie che lo hanno accompagnato in ospedale, a cominciare dal diabete. Il Covid è entrato nella sua villa all’Axa colpendo anche mamma Fiorella che non ha potuto nemmeno partecipato il funerale del marito. Adesso da 9 giorni Totti è in isolamento domiciliare, in attesa del tampone che gli permetta di riprendere il suo lavoro manageriale.