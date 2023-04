Totti in visita a Valdebebas, Modric: “Uno degli idoli della mia infanzia” – FOTO

Nella giornata di ieri Francesco Totti ha fatto visita a Valdebebas, quartier generale del Real Madrid. Dopo più di venti anni dall’offerta che lo aveva fatto vacillare, il Capitano è stato invitato da Carlo Ancelotti prima a vedere la partita vinta col Celta Vigo e poi direttamente al centro sportivo. Dopo Benzema, Rudiger, Vinicius e Rodrygo anche Modric si è unito ai compagni condividendo uno scatto con il numero 10. Il centrocampista croato ha postato la foto su Twitter: “Uno degli idoli della mia infanzia“, la didascalia da sogno del campione madrileno.

One of my childhood idols 🤩🇮🇹 @Totti pic.twitter.com/1ZFa9ErLYK

— Luka Modrić (@lukamodric10) April 23, 2023