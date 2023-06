Francesco Totti è stato tra i protagonisti della partita “Operazione nostalgia” organizzata da Planetwin365 andata in scena ieri allo stadio Mazza di Ferrara. Oltre al 10 giallorosso, tantissimi ex campioni della Serie A e un pubblico di 10 mila spettatori. La squadra di Totti ha perso 4-3 contro quella di Del Piero, ma Er Pupone ha deliziato il pubblico con tante giocate, tra le quali una in cui ha mandato in rete David Pizarro.

Ai microfoni di Goal.com, Totti ha risposto a una domanda su Dybala e la maglia numero 10, queste le sue parole: “Dybala merita la mia 10 se pensa di rimanere altri 10-20 anni a Roma”.