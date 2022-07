Totti conferma: “Frattesi? Possibile, Volpato può rientrare nell’affare”

Il Messaggero (G. Lengua) – Francesco Totti chiude definitivamente le porte al colpo Dybala: “Era possibile, molto possibile. Sono successe altre cose ed è svanito. Andrà altrove, speravo potesse venire alla Roma. C’è stata una chiacchierata, ma non so cosa si siano detti”.

L’ex attaccante è stato uno dei promotori dell’operazione, svanita successiva per alcuni costi che i Friedkin non avevano intenzione di sostenere. Pura fantasia, invece, la trattativa Cristiano Ronaldo: “Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se fosse vero, ben venga, tutti i romanisti sarebbe entusiasti”, ha detto a Sky Sport.

Non è stata ancora definita la trattativa per Frattesi, ma nell’accordo col Sassuolo potrebbe rientrare Volpato, uno dei suoi assisti: “È un’operazione possibile, ne stanno parlando i dirigenti. Lui è l’ideale per il 4-3-3″.