Corriere della Sera – E’ boom per “Mi chiamo Francesco Totti” di Alex Infascelli che racconta la storia del grande campione. Il film in tre giorni ha incassato 592.000 euro, portando in sala oltre 55mila spettatori. Il film si piazza quindi al primo posto nel box office italiano. Queste le parole del regista: “L’eccezionale risultato di presenze in sala è la prova dell’amore tra la gente e Francesco Totti. Io sono felice di esserne il messaggero”.