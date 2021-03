Totti, 28 anni fa l’esordio con la Roma: la Uefa lo celebra – VIDEO

Quest’oggi per i tifosi romanisti non è un giorno qualunque. Il 28 marzo 1993 Francesco Totti collezionava la prima delle 786 presenze con la maglia della Roma. In quell’occasione, l’allora 16enne racimolò qualche minuto nel finale di Brescia-Roma. La gara del Rigamonti fu vinta dai giallorossi grazie alle reti di Caniggia e Mihajolovic. Con un video pubblicato sul profilo Twitter, la Uefa ha voluto celebrare l’importante ricorrenza.