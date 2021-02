Torna Cristante. Mancini c’è, Dzeko in attacco

Il Tempo (F.biafora) – Un’altra formazione inedita. La Roma dovrà fare a meno di Ibanez, Smalling, Santon, Kumbulla e Calafiori costringendo qualche giocatore agli straordinari. Nel lungo elenco degli infortunati non compare Cristante. Il centrocampista andrà a comporre la difesa con Mancini e Spinazzola che negli scorsi non è stato benissimo. Proprio per eventuali emergenze è stato provato anche Karsdorp tra i centrali e la coppia Veretout-Peres sulle fasce. Sulla trequarti un turno di riposo per Mkhitaryan e Pellegrini in vista del Milan. Giocherà Pedro con El Shaarawy alle spalle di Dzeko.