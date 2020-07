Torino, sono 23 i convocati di Longo: out De Silvestri, Baselli e Rincon

Stasera (21:45) allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena Torino-Roma, gara valida per la trentasettesima giornata della Serie A 2019/20. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club granata ha pubblicato la lista di giocatori convocati da mister Longo. Non ci saranno gli infortunati Izzo, De Silvestri, Baselli e lo squalificato Rincon. Di seguito, l’elenco completo dei 23 convocati:

📢| I convocati di #TorinoRoma Ecco i 23 giocatori scelti da mister Longo per il match delle 21.45#SFT pic.twitter.com/qS8sbJi8X7 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 29, 2020