Torino-Roma 0-1, la moviola dei quotidiani: giusto il rigore per mano di Schuurs, dubbi sul contatto Dybala-Milinkovic

Pagine Romaniste – Esordio assoluto con la prima squadra giallorossa per l’arbitro Colombo della sezione di Como. Arbitraggio equo, con qualche sbavatura, ma sufficiente al punto da ricevere i complimenti post partita da Mourinho. Giusto il rigore concesso alla Roma, le mani di mani di Schuurs sono larghe e ampliano il corpo sul tiro di Zalewski.

Dubbi sugli episodi di trattenuta tra Sanabria e Llorente, con lo spagnolo poi a muso duro con la punta Granata, reo di aver trattenuto anche lui il difensore in prestito dal Leeds. Il quesito maggiore sorge dal contatto Dybala-Milinkovic-Rodriguez. Il Var Mazzoleni valuta bene e aiuta il giovane arbitro nelle incertezze.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport (M.D.V) – Zoom su quattro situazioni: al 8’ p.t., Zalewski calcia verso la porta e Schuurs, in sclvolata, si oppone col braccio largo (dentro l’area): ma

Colombo, pur se ben posizionato, attende prima di fischiare e aspetta la “luce verde” del Var (Mazzoleni) prima di assegnare il rigore. Al 21° e al 25° p.t, Sanabria va giù in area romanista.

In un doppio duello corpo-a-corpo con Smalling e Lorente, le maglie si allungano e nel secondo caso il rischio che corre il giallorosso è alto. Stesso rischio quando, al 5° della ripresa, Dybala calcia il pallone stretto in una morsa Rodriguez-Vanja. Voto: 5,5.

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Battuta d’arresto nel processo di crescita per Colombo, fra i giovani che Rocchi “punta”. Inizio di gara incerto, il resto non va meglio. Bene sulle trattenute Llorente-Sanabria: reciproche, no rigore.

Intervento di Milinkovic su Dybala (che dietro ha Rodriguez): sembra rigore, ma nel VAR hanno considerato il tocco sul pallone con il guantone destro del portiere come determinante ai fini della non punibilità. Certo, non lo avesse sfiorato, rigore e stop. Voto: 5.