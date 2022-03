Tomori: “Sentivo che la Roma poteva aiutare molto Abraham a crescere. Questo è un ottimo campionato”

In una lunga intervista al The Guardian, Fikayo Tomori ha raccontato di aver dato pareri entusiastici a Tammy Abraham riguardo la Serie A quando il compagno di Nazionale gli ha raccontato dell’offerta ricevuta dalla Roma in estate. Cresciuti insieme ai tempi delle giovanili del Chelsea, adesso si affrontano da avversari in Italia, mantenendo però un grande rapporto di amicizia. Questo uno stralcio della sue parole:

“Quando mi ha detto di avere l’offerta della Roma sul tavolo gli ho risposto: ‘Fratello mio, questo è un ottimo campionato. Sentivo che lo avrebbe aiutato molto a crescere. Ha segnato molti gol in questa stagione con la Roma, stanno lottando per un posto in Champions. Di certo questo lo ha aiutato e sicuramente gli ho dato dei pareri entusiastici sulla Serie A perché nei miei primi sei mesi mi sono divertito molto”.