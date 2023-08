(Pagine Romaniste) – La Roma ha terminato il ritiro portoghese in Algarve, e questa sera affronterà il Tolosa allo Stadium De Toulouse alle ore 19.30. A Trigoria i giallorossi hanno affrontato la Boreale (4-0) e il Latina (6-0), mentre in Portogallo hanno ottenuto un pareggio con il Braga e due vittorie con Estrela Amadora (4-0) e Farense (2-4). Intanto il fischio d’inizio del nuovo campionato è sempre più vicino: mancano infatti esattamente 14 giorni al debutto casalingo dei giallorossi contro la Salernitana di Sousa. Il match viene sbloccato dopo pochi minuti da Dallinga, protagonista assoluto del match che segna la rete dell’1-0. La Roma trova il pari con una magnifica punizione di Pauo Dybala che lascia poi il terreno di gioco al 36’. Nella ripresa poche emozioni e azioni. Ad un minuti dalla fine una disattenzione difensiva porta ancora una volta in vantaggio il Tolosa. Per i giallorossi arriva la prima sconfitta della pre-season per 2-1.

Tabellino

TOLOSA (3-4-3): Restes; Suazo, Nicolaisen, Costa, Desler, Sierro, Casseres, Genreau, Magri, Aboukhlal, Dallinga.

Allenatore: C. Martínez Novell

ROMA (3-5-2): Rui Patricio(46’ Svilar); Smalling, Llorente, N’Dicka(46’ Mancini) Kristensen, Aouar(46’ El Shaarawy); Cristante, Bove(76’ Pagano), Zalewski(46’ Spinazzola); Dybala(36’ Pellegrini), Belotti(76’ Solbakken).

Allenatore: J. Mourinho

Marcatori: 4’ Dallinga (T), 25’ Dybala (R), 89’ Begraoui (T)

Ammoniti: 69’ ammonito Celik

Espulsi:

Dove vedere Tolosa-Roma

La sfida di questa sera tra Tolosa e Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di Dazn. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 19.30.