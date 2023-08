La Roma trova la sua prima sconfitta in questa fase di pre-season contro il Tolosa. A lasciare tutti i tifosi con il fiato sospeso non è stato il risultato quanto l’uscita di Dybala al 36’, dopo il pareggio su punizione. Il campione del mondo ha avvertito un fastidio all’inguine e deciso di abbandonare il terreno di gioco per non arrecare ulteriori danni alla propria muscolatura. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti e notizie.