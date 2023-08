Continua il terremoto in casa Santos: dopo le dimissioni del coordinatore sportivo Roberto Falcao, oggi è arrivato anche l’esonero dell’allenatore Paulo Turra. La decisione è stata presa in seguito al pareggio per 1-1 con l’Athletico Paranaense. A segnare la rete del pareggio al 96′ ci ha pensato l’obiettivo della Roma Marcos Leonardo, che proprio in questi giorni è stato vicinissimo all’approdo alla corte di Mourinho. Attualmente il club bianconero si trova anche in gravi difficoltà finanziarie oltre che sportive, e proprio per questo l’area dirigenziale si è trovata a mettere sul mercato alcuni gioielli della squadra.