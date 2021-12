Toloi: “Complimenti alla Roma che ha vinto. Dobbiamo sistemare le cose sui gol presi”

Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, è stato intervistato durante il post-partita di Atalanta-Roma 1-4. Queste le sue parole:

TOLOI A DAZN

Quanto vi ha sorpreso l’inizio?

È difficile quando parti e prendi gol subito. Sapevamo di quegli scambi. Sono due giocatori di grande qualità. Abbiamo provato fino alla fine. Ci sono alcuni particolari. Prendere gol da punizione, il gol all’inizio. Sono cose che dobbiamo sistemare. Complimenti alla Roma che ha vinto.

Secondo te questi episodi che condizionano le partite ad inizio gara è qualcosa che potete lavorarci mentalmente?

Sicuramente non si possono permettere. Abbiamo rimontato tante partite dopo aver preso gol. Oggi non siamo stati capaci. Purtroppo l’arbitro ha fischiato il fuorigioco, non abbiamo capito per cosa. Poi abbiamo preso gol da piazzato. Ma in generale dobbiamo entrare preparati al match, perchè diventa difficile poi.

In trasferta numeri diversi?

Il calcio è così. Ovviamente dobbiamo fare in casa quello fatto fuori. Anche perchè abbiamo sempre fatto bene qua. Bisogna iniziare a vincere, fuori casa facciamo la differenza. Qua lasciamo dei punti.