Tokyo 2020, oggi cerimonia di chiusura. Dal 24 agosto Paraolimpiadi

Il Tempo – Cala il sipario sui Giochi di Tokyo 2020. L’Olimpiade più prolifica della storia italiana, con 39 medaglie nel paniere azzurro e la speranza di riuscire a fare cifra tonda nell’ultima giornata di gare, terminerà con la cerimonia di chiusura in programma oggi alle ore 13 Italiane presso lo stadio Olimpico, ancora senza pubblico. Sarà Marcell Jacobs il portabandiera dell’Italia dopo le due medaglie d’oro conquistate nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Il tema della cerimonia sarà «Worlds we share» per celebrare l’inclusione e la condivisione tra i diversi mondi presenti ai Giochi, pur nelle restrizioni imposte dalla pandemia. Curiosità per passaggio di testimone a Parigi 2024, dopo il siparietto che aveva visto l’allora premier Shinzo Abe vestire i panni del personaggio dei videogiochi Super Mario nella chiusura di Rio 2016. Dal 24 agosto al 5 settembre Tokyo ospiterà anche i Giochi Paralimpici.