Il gm della Roma, Tiago Pinto, prima del match tra i giallorossi e la Cremonese di Coppa Italia, ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole:

Su Roma-Cremonese?

“Questa è come una partita contro la Juventus, è come una finale: la coppa è così. Ci vorrà la massima serietà possibile per cercare di andare avanti nella competizione, quello che è successo l’anno scorso è successo, non possiamo avere questo tipo di memoria”.

Sull’interesse per Huijsen?

“Ogni tanto penso di parlare bene italiano, magari non lo è. Mi fate sempre le stesse domande e ho sempre detto di voler portare un difensore centrale in Serie A, ma anche che abbiamo posto in lista solo per dei giovani e che abbiamo problemi con i margini dei trasferimenti economici. Il mio lavoro alla Roma è sempre stato così e non mi sono mai lamentato, ho sempre portato a casa soluzioni interessanti. Anche a gennaio, penso a Sergio Oliveira o Llorente o altri. In portoghese diciamo che fare le cose bene e velocemente è impossibile, io lavoro per fare il meglio a Roma nelle condizioni in cui sono”.

Futuro?

“È il mio lavoro, non me ne lamento. Sono in contatto ogni giorno con agenti e altri colleghi, questo è il momento di essere più attivi, è tutto più stressante ma va bene così. Il mio futuro? Se va tutto bene dopo la partita torno a casa…”.