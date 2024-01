La Roma continua a cercare il centrale difensivo che possa risolverle i gravi problemi di rosa in quel ruolo. Uno dei nomi sulla lista della dirigenza giallorossa è Chalobah del Chelsea.

Il giocatore piace molto sia a Tiago Pinto che a Mourinho ma le difficoltà economiche dei giallorossi limitano le possibili operazioni in entrata solo a dei prestiti temporanei. Fino ad oggi però i Blues avevano finito gli slot per mandare calciatori in prestito è quindi la pista era rimasta molto fredda. Ma come riportato da Marco Conterio, questo potrebbe cambiare a breve. Infatti con il ritorno di Andrey Santos dal prestito al Nottingham Foresti, Trevor Chalobah alla Roma in prestito secco fino a fine stagione potrebbe così riaccendersi a breve.

