Tiago Pinto, la mossa di Friedkin

La Repubblica (M. Pinci) – Friedkin ha scelto l’uomo a cui affidare completamente l’area sportiva: si tratta di Tiago Pinto, 36 anni, che dal primo gennaio sarà “general manager” del club. Non sarà l’uomo solo al comando e al Benfica lavorava in tandem con Rui Costa. Sarebbe l’uomo ideale per non pestarsi i piedi con Totti se i Friedkin riusciranno a convincerlo a tornare. Queste le parole del nuovo dirigente giallorosso: “Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del Club. Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi otto anni, ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un’opportunità professionale che non potevo rifiutare. Sarò eternamente grato al Benfica per la fiducia e il sostegno e anche a Dan e Ryan Friedkin per avermi dato questa opportunità alla Roma per continuare a crescere nello sport che amo“.