Tiago Pinto: “I dettagli fanno la differenza nel calcio. Lo scouting è importante per scovare i talenti”

Il GM della Roma Tiago Pinto è stato ospite di una master class della Liga BBVA MX (quella messicana). Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della TV Azteca:

“Il mondo del calcio è competitivo, i piccoli dettagli fanno la differenza. Quando sono arrivato alla Roma, il primo passo è stato quello di incontrare le persone e imporre il proprio metodo di lavoro. Quello che faccio è capire i processi e renderli migliori ed efficienti, poi saranno da valutare i risultati. La comunicazione con tutti i reparti è molto importante. Diamo un certo peso alla tecnologia per aiutarci a prendere le decisioni migliori, ma è molto importante anche l’Academy e lo scouting per trovare i giocatori migliori. Per scegliere i più bravi, rifiuto molte occasioni. La sfida più grande è l’equilibrio, la UEFA sta prendendo delle decisioni sui limiti della rosa. Sono buone misure perché il calcio è per le persone”.