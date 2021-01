Tiago Pinto è arrivato a Roma. Verso l’ora di pranzo lo sbarco a Fiumicino

Pagine Romaniste (D.Moresco) – Tiago Pinto inizia la sua avventura alla Roma. Dopo aver smaltito il Covid, che l’ha tenuto ai box negli ultimi giorni di dicembre, il portoghese è arrivato nella Capitale verso l’ora di pranzo con un volo AZ7535 proveniente da Lisbona.

E’ atterrato all’aeroporto di Fiumicino dopo le ore 14 ed ora per lui parte un gennaio impegnativo in cui cercherà di puntellare la Roma nei ruoli chiave. Obiettivi per i giallorossi un esterno di destra, che si alternerà con Karsdorp, e un trequartista che può far rifiatare i vari Mkhitaryan, Pellegrini e Pedro.