Tiago Pinto a Parigi ha parlato di Ekitike, stella del Reims

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Tiago Pinto ha utilizzato questi giorni di vacanza per lavorare: è stato a Parigi e ha fatto altri giri. Il blitz parigino ha avuto come obiettivo Hugo Ekitike, attaccante del Reims classe 2002. Molti club sono interessati a lui e per ora il prezzo è di circa 20 milioni: il gm giallorosso avrebbe incontrato i procuratori del ragazzo. Sarebbe la spalla ideale di Abraham.

La Roma continua a lavorare sui giovani: Mourinho segue Conor Gallagher, centrocampista classe 2000 di proprietà del Chelsea e in prestito al Crystal Palace. La Roma sarebbe interessata a prenderlo in prestito e potrebbe essere il nome giusto per il centrocampo di Mourinho.

Un altro attaccante monitorato è Gonçalo Guedes, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Valencia. Ha lo stesso agente di Mourinho, ovvero Jorge Mendes. Ha 25 anni e in stagione ha già segnato undici gol e servito 5 assist. La Roma ha avviato i primi contatti e il Valencia parte da una valutazione di 30 milioni di euro. Guedes ha fatto sapere che sarebbe contento di lavorare con Mourinho.

La rosa della Roma sarà rivoluzionata e molti giocatori saranno ceduti. Tra i punti fermi c’è Tammy Abraham, già a 23 gol nella sua prima stagione. Arsenal e Manchester United sono pronte a fare carte false per prendere l’inglese, ma la Roma non intende cederlo e potrebbe vacillare solo di fronte a 120 milioni di euro. Tammy si trova bene a Roma e per ora non prende in considerazione l’ipotesi di un ritorno in Premier.