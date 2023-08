Il Tempo (L. Pes) – Potrebbe servire più di qualche ora, addirittura qualche giorno per vedere Marcos Leonardo con la maglia della Roma. Sempre che Roma e Santos trovino un accordo. Se ieri la trattativa sembrava ben avviata e vicina alla conclusione, nelle ultime ore dal Brasile sono arrivate reazioni tutt’altro che propense alla definizione dell’affare con i giallorossi.

C’è distanza tra quello che il club brasiliano chiede e quello che i capitolini sono pronti a mettere sul piatto. La richiesta iniziale di 20 milioni resiste, e anche le modalità di pagamento che Pinto sarebbe disposto a garantire non convincono.

Della trattativa ha parlato anche la leggenda giallorossa Paulo Roberto Falcao, coordinatore dell’area sportiva del Santos. Queste le sue dichiarazioni riportate da uol.com: “Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma che ha parlato con il presidente, io non mi sono messo in gioco, non lo faccio mai. Ho parlato con il presidente e l’offerta della Roma, oltre alle condizioni, era bassa. Non c’è modo di fare l’affare”. Parole che non fanno sperare bene per una conclusione repentina dell’affare, che resta in piedi ma che ha bisogno di un po’ più di pazienza del previsto. Una pazienza che viene predicata soprattutto a Trigoria dove garantiscono che il brasiliano non sia l’unico profilo sul quale il gm portoghese sta lavorando.

Resta sempre sulla scrivania di Pinto, infatti, l’attaccante argentino del Rosario classe 2003 Veliz. Oltre a diversi sondaggi dall’Italia (Milan e Torino su tutte), nelle ultime ore il Tottenham sembra voler fare sul serio per il talentuoso centravanti. Anche in questo caso le pretese dei sudamericaninon sono affatto basse e si aggirano sempre attorno ai 20 milioni. Nonostante l’urgenza di trovare un centravanti per Mourinho, in ogni caso, non c’è nessuna deadline per gli affari in entrata, soprattutto per quanto concerne l’operazione col Santos.