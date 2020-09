Test a Frosinone. Ufficializzate tre cessioni

Il Tempo (F.Biafora) – La Roma cala il tris in uscita in attesa di capire se la dirigenza sostituirà o meno Zaniolo. E’ stato offerto ancora Kokorin, ma intanto a Trigoria si registrano due addii e un arrivederci. Chi saluta momentaneamente è Riccardi che si è trasferito in prestito al Pescara con la Roma che mantiene un diritto di contro-opzione per riportare il ragazzo alla base. Dopo tre anni finisce anche l’avventura di Kolarov e Schick. Si continua a cercare una sistemazione per Under che ha ricevuto dei sondaggi da Hertha Berlino e Leicester. Un intermediario sta spingendo Giroud in giallorosso. Intanto questo pomeriggio seconda amichevole contro il Frosinone.