Tesoro Conference: vincere la Coppa vale 13 milioni, quanto serve per Oliveira

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Magari saranno i soldi necessari per il riscatto di Sergio Oliveira, se come sembra ci sia più di una parola tra Roma e Porto, magari saranno quelli da investire ancora sul centrocampo, reparto sul quale i giallorossi torneranno a investire in estate, visto che manca un regista “alla Pjanic o alla Pirlo“, come ha detto Mourinho.

In ogni caso, la Conference League è anche questione di soldi, ma non solo, visto che il club non vince un trofeo dal 2008. Finora la Roma ha incassato dalla Conference 12 milioni di euro e vincere il trofeo ne porterebbe nelle casse altri 13, quelli che servirebbero per il riscatto di Sergio Oliveira.

Dopo un inizio scintillante il centrocampista portoghese sta alternando cose buone a cose meno buone e domani sarà out per squalifica. Un problema alla caviglia non lo sta facendo rendere al meglio, ma Mourinho e la Roma si aspettano di più da lui. E da tutta la squadra in generale.

La Conference League è un obiettivo sia per i soldi che garantirebbe, visto che ci sarebbe anche la qualificazione diretta all’Europa League, sia per il prestigio: vincendo questo trofeo, Mourinho avrebbe vinto tutte le competizioni europee. Anche in ottica rinnovi: con una coppa europea la società sarebbe felice di pagare qualcosa in più ai calciatori in caso di maggior incasso e la vittoria della Conference League.