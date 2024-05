Pagine Romaniste – La Roma cade in casa 0-2 contro il Bayer Leverkusen. Letale l’errore di Karsdorp al 28′ che spiana la strada ai tedeschi per il vantaggio di Wirtz. Lukaku colpisce la traversa poco prima del gol, ma poi i giallorossi si spengono. Nella ripresa segna dalla distanza Andrich. Nel finale la Roma reagisce con i tentativi di Azmoun e soprattutto Abraham, che nel recupero sciupa il gol della speranza. Tra 7 giorni il ritorno alla BayArena.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp (61′ Angelino), Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (79′ Baldanzi), Pellegrini; Dybala (90′ Abraham), Lukaku (79′ Azmoun), El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Llorente, Angeliño, Bove, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Azmoun, Joao Costa, Abraham. Allenatore: De Rossi.

Diffidati: –

Squalificati: Celik

Indisponibili: Huijsen (non inserito in lista UEFA), Kristensen (non inserito in lista UEFA).