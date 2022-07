Terzo test, ecco lo Sporting. Dybala guarda la sua Roma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Sotto gli occhi di Dybala ci sarà il terzo test portoghese per la Roma. Paulo sarà in tribuna per assistere all’amichevole. Sarà interessante vedere all’opera Zaniolo che giocherà al fianco di Abraham. Nell’allenamento di ieri l’inglese è sembrato in grandi condizioni. Ha bruciato il resto della squadra in un’esercitazione sulla rapidità, tanto da meritare i complimenti del preparatore atletico. Mourinho fino ad ora ha sempre provato la difesa a tre e sembra orientato a fare lo stesso anche questa sera.

Oggi si dovrebbe vedere in campo anche Vina per la prima volta. Si attendono i progressi di Pellegrini, già tra i migliori qualche giorno fa, e di Matic che si sta calando alla perfezione nei nuovi meccanismi. Interessante anche l’inserimento di Celik che ha dimostrato di avere qualità.