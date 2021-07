Terrazze vista oceano e idromassaggio: ecco il bunker di lusso scelto dai Friedkin

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Al Carvoeiro Algarve Resort si sta svolgendo la seconda parte del ritiro della Roma. Ieri secondo giorno di lavoro all’Estadio Municipal di Bela Vista che dista 9 chilometri dall’hotel bunker dei giallorossi. Il pericolo contagi è tornato a crescere in modo preoccupante in Portogallo e la società ha preso tutte le precauzioni per tenere in bolla la squadra. Solo un paio di allenamenti saranno aperti all’esterno. L’albergo si affaccia sull’Oceano, cinque stelle lusso con tutti i confort. Ogni camera è dotata di salotto, un grande terrazzo con lettini per prendere i sole o godersi il tramonto mozzafiato.

Leggi anche: Il 14 agosto amichevole all’Olimpico contro il Raja Casablanca

Il resort può vantare anche una piscina con acqua di mare, centri spa, campi da golf, poi naturalmente la palestra e sale relax interne ed esterne. Mourinho punta molto su questi giorni in Algarve per compattare il gruppo. La sicurezza della comitiva è composta da 70 persone ed è garantita da Kraus e Gombar. Intanto si va definendo il quadro completo delle amichevoli. Il 4 agosto, data ancora vuota, vedrà la Roma giocare contro una squadra di seconda fascia. Il debutto all’Olimpico ci sarà il 14 agosto davanti ai tifosi. L’avversario scelto da alcuni giorni è il Raja Casablanca, squadra marocchina.