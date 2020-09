Telenovela Dzeko, Milik si avvicina

Il Tempo (F. Biafora) – Giorno di svolta nel mercato della Roma. Niente di strano, è così per la maggior parte dei club di A. Roma e Napoli si sono avvicinate per Milik (anche grazie all’aiuto dell’intermediario Brusardò) ma l’operazione non si chiuderà finché la Juve non darà l’ok definitivo per Dzeko (Che intanto ha già parlato con Pirlo e Bonucci). Le cifre dell’operazione Milik sono queste: 3 milioni per il prestito il primo anno, 15 per l’acquisto a titolo definitivo più 7 legati a bonus. Si registra una forte accelerata per Kumbulla, per il quale la trattativa col Verona è in fase avanzata. Accelerata nata per le resistenze del Manchester United sul fronte Smalling, nonostante un indizio: il centrale inglese non è apparso in un servizio fotografico del club e ha già comunicato che non accetterà altre proposte se non quella dei giallorossi. Una situazione per il quale si è messo però di traverso anche il procuratore dell’inglese per questioni di commissioni Non tramontato il pressing del Fenerbahce per Perotti. I turchi, con l’intermediazione di Gabriele Giuffrida (agente dell’argentino), hanno appena incassato una ventina di milioni dalla cessione di Muriqi alla Lazio e hanno quindi la giusta liquidità per accontentare la Roma e soprattutto per alzare l’offerta al giocatore, che deve però vincere le resistenze della moglie Julieta, poco incline ad un trasferimento ad Istanbul. Smentita infine da Al Baker la possibilità di entrare come socio di minoranza al fianco dei Friedkin.