Corriere dello Sport – Prima del fischio d’inizio di Roma-Torino, Evan Ndicka è stato premiato a bordo campo, di fronte alla Tribuna Monte Mario. Il difensore ha ricevuto una targa dalle mani della Ceo Lina Souloukou per il successo ottenuto in Coppa D’Africa con la maglia della Costa d’Avorio. Un momento speciale tra la foto rito, il video registrato per i social e l’applauso del pubblico dell’Olimpico che ha urlato il suo cognome come in occasione dei gol.

La stessa cosa era successa in passato con Paulo Dybala per la vittoria del Mondiale. Ndicka, titolare inamovibile degli Elefanti, è stato uno dei grandi protagonisti della Coppa d’Africa: in finale, lo scorso 11 marzo, la sua Costa d’Avorio ha battuto in rimonta la Nigeria di Osimhen. leri Ndicka ha giocato per la prima volta titolare sotto la gestione di Daniele De Rossi, archiviata la presenza in corsa messa da parte in Europa League. È stato ammonito come come contro il Feyenoord e come in finale di Coppa D’Africa. Il fallo a centrocampo prima del riposo era evitabile. Poi ha chiuso la partita con i crampi. “De Rossi? Sembra un’ottima persona e mi trovo bene con lui”, ha detto il difensore mettendo il focus sul nuovo allenatore.