La Gazzetta dello Sport (A. Gozzini) – Certe notti europee perderanno la loro esclusiva; non c’è più tempo (e soprattutto spazio) per riservare serate intere alle coppe internazionali. I calendari sportivi non lo permettono già oggi e in futuro gli spazi si restringeranno ancora di più, impossibile quindi decidere i giorni infrasettimanali soltanto a Champions o Europa League. Il ricco calendario di gare è stato al centro dell’ultima Assemblea di Lega: i club sono impegnati a trovare soluzioni alternative a quella di una Serie A ridotta a 18 squadre. Una proposta sostenuta solo da Inter, Milan, Juventus e Roma ma contestata dagli altri 16 club. Si studiano altre possibili soluzioni e la creazione di due gironi con l’istituzione di playoff e playout è solo un’ipotesi.