Tapiro a Totti per le critiche alla serie tv: “Cassano gli somiglia, Tognazzi ha fatto benissimo Spalletti”

Corriere dello Sport – Stasera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegnerà a Totti il settimo tapiro della sua carriera, stavolta per le critiche di Cassano alla serie tv “Speravo de morì prima”. Il pugliese infatti ha dichiarato di aver gradito poco la serie, soprattutto per il modo errato in cui è stato dipinto. Queste le parole di Totti: “Da quello che conosco io il personaggio di Cassano gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene. Spalletti? Spero non si sia arrabbiato e mi dispiace per gli insulti social a Gianmarco Tognazzi. Penso che abbia interpretato benissimo Spalletti. Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma mai fino a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi non l’ha fatto? Sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo”.