Corriere dello Sport (R. Maida) – Ceduto per necessità di bilancio, ma anche perché la Roma non credeva così tanto nelle sue prospettive, Benjamin Tahirovic ha già incantato il club olandese. Ieri la squadra ha pubblicato sui social un video che mostra il gol da lui segnato nell’amichevole contro i tedeschi dell‘Unteraching giocata a Herzogenaurauch, in Germania.

Tahirovic, subentrato a Davy Klaassen, ha preso palla a centrocampo, vinto un duello di potenza e poi, spostandosi il pallone sul destro, ha concluso di piatto all’angolo da fuori area. La partita è poi finita 5-3 per l’Ajax. Tahirovic, classe 2003 e già in nazionale, è stato venduto dalla Roma per circa 8 milioni complessivi pochi giorni prima del 30 giugno, decisiva per il rispetto del fair play finanziario. Pescato per 170.000 euro da Morgan De Sanctis in Svezia, ha fruttato una grande plusvalenza ai Friedkin.