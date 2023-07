Come appreso dal comunicato ufficiale diramato dalla FIGC, nella riunione del 24 luglio si è decisa la modifica della regola sul tesseramento dei giocatori britannici e svizzeri come extracomunitari. Come si evince dalla nota: “I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024”. La modifica riguarda la lettera G) del Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023.