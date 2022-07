Svolta per Totti. Il rientro nel Club adesso è più facile

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Alla luce del terremoto pubblico per la separazione con Ilary Blasi, il rientro di Francesco Totti alla Roma può essere più agevole. Non è detto che sia così, ma negli ultimi mesi i segnali di riavvicinamento non sono mancati. Con il cambio di proprietà qualcosa si è modificato nel rapporto con i nuovi vertici. Nei suoi due anni di presidenza la famiglia Friedkin ha potuto toccare con mano l’affetto del tifo della Roma per Totti. Inoltre l’ex capitano è diventato anche Ambassador di Digitalbits, lo sponsor della squadra. Anche questo non è da sottovalutare.

Se aggiungiamo le tante partecipazioni allo Stadio e la presenza a Tirana per la Conference League, si capisce come un rientro in società non sia proprio una chimera. A suo tempo anche Mourinho aveva avuto modo di confrontarsi con lo stesso Totti. Francesco ha capito che se rientrasse in società il suo sarebbe un ruolo decisionale nel senso stretto del termine.