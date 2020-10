Svolta Fonseca: “Noi il futuro”

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – E’ un momento di svolta, tempo di alzare l’asticella. Dopo tre vittorie consecutive tra campionato e coppa, Fonseca chiede alla Roma di mettersi alla prova sul palco di San Siro: “Il Milan è fortissimo, sta facendo un lavoro eccellente, ma noi andiamo sul loro campo per vincere“. Non c’è presunzione, solo ambizione nelle parole dell’allenatore, che ha captato i segnali giusti dalla squadra durante gli ultimi allenamenti. Nella sfida tra Ibra e Dzeko preferisce tenersi il suo cavallo di razza, il recupero di Mancini falso positivo al Covid può consentirgli di riproporre la difesa a tre. I recenti risultati hanno rafforzato la sua posizione agli occhi dei Friedkin, di conseguenza anche il suo umore è migliorato “Credo si sia visto che remiamo tutti dalla stessa parte, c’è armonia, siamo fiduciosi per questa partita e in generale per il futuro”.